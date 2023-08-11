Челябинский суд отправил в СИЗО учителя, который надругался над школьницей

Последние годы учитель работал в образовательном центре Челябинска. Фото: соцсети

Учителя из Челябинска, который надругался над 8-летней девочкой, отправили в СИЗО. Меру пресечения Максиму Маркину избирали в Сосновском районном суде.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сообщили в суде.

Адвокат просил об избрании более мягкой меры пресечения, но суд удовлетворил ходатайство следствия. Таким образом, под стражей Максим Маркин пробудет до 10 октября.

Напомним, учителя Максима Маркина обвиняют в надругательствах над 8-летней девочкой. 9 августа мужчина увидел школьницу на улице в деревне Касарги и посадил в машину. Затем отвез в лес, поставил на колени и надругался. Перепуганная девочка прибежала домой и рассказала обо всем родителям, а те уже пошли в полицию.

Подозреваемого быстро нашли и задержали в его квартире в Челябинске. Известно, что Максим последние годы работал в образовательном центре, преподавал русский язык и литературу. Пострадавшая не была его ученицей. КП-Челябинск собрала всю информацию, которая известна об учителе.

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