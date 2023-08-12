Суд отправил в СИЗО челябинского учителя, обвиняемого в надругательстве над школьницей

Мужчину заключили под стражу на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области учителя, обвиняемого в сексуальном насилии над восьмилетней школьницей, отправили в СИЗО до 11 октября. Решение об аресте вынес Сосновский районный суд.

— В судебном заседании обвиняемый возражал против удовлетворения ходатайства органов следствия, прокурор и следователь ходатайство поддержали, — рассказала консультант суда Екатерина Павлова.

Свидетелями страшной истории стали соседи. Они рассказали, что девочка шла домой из магазина. К ней подъехала машина белого цвета, водитель затащил школьницу внутрь салона и направился в сторону кладбища. По данным источника в правоохранительных органах, учитель поставил девочку на колени и надругался над ней. Потом он оставил школьницу и уехал. Ее нашли только в девятом часу вечера.

Семья ребенка написала заявление в полицию. Обвиняемого задержали на следующее утро.

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