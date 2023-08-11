«Зареванная девочка сидела в машине»: как родители искали учителя, который надругался над их 8-летней дочерью

Ближайшие два месяца Максим Маркин проведет в СИЗО Фото: из соцсетей

– У меня украли дочь, – с такими словами житель деревни Касарги объезжал своих соседей. Просил показать записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти человека, который вывез в лес его дочь, надругался над ней и оставил там.

Когда семья нашла дочь, вызвали полицию. А чтобы не терять время, решили сразу поговорить с теми, кто мог что-то видеть. Измученную дочь взял с собой. Во время разговоров она сидела в машине.

– Девочка была вся красная, зареванная, испуганная и расстроенная, – вспоминает один из тех, кого просили проверить камеры. – Они (родители девочки – Прим. ред.) в панике были: вызвали полицию и сами пытались его найти. Ходили по соседям, спрашивали, у кого камеры работают.

Девочку нашли в девятом часу вечера. За полчаса объехали всех соседей, а уже в 21:00 написали заявление в полицию. Сотрудники полиции нашли Максима Маркина в его квартире в Челябинске. Сегодня его отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, учитель русского языка и литературы из Челябинска Максим Маркин вывез в лес, поставил на колени и надругался над 8-летней девочкой из деревни Касарги. Девочка все рассказала родителям, вместе они обратились в полицию.

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