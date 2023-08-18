Базу отдыха «Курочкино» под Челябинском продают за 200 млн рублей

База отдыха продается вместе с банями и бассейном Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области выставили на продажу базу отдыха «Курочкино». Сообщение об этом появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.

База находится рядом с озером Курочкино в Копейске. Владелец просит за нее 200 млн рублей. Вместе с арендованным земельным участком площадью 10 тыс. квадратных метров он предлагает купить бассейн, бани, гостевые дома.

— Уже сейчас набираются корпоративы на Новый год. Проходят по 75-100 выпускных за июнь, — сообщает продавец.

Ранее в Челябинской области выставили на продажу другую базу отдыха, на озере Узункуль. Цена значительно более скромная — 15,5 млн рублей. А под Магнитогорском отель решили продать за 137 млн рублей. Кроме того, владелец надеется избавиться от озера с рыбой в сотне километров от Челябинска. От покупателя он просит 2 млн рублей.

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