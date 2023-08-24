В Челябинской области выставили на торги здания обанкротившегося ПО «Монтажник»

Магнитогорский офис "Монтажника" продают за 27 млн рублей. Фото: Яндекс.Карты

В Челябинской области пытаются продать недвижимость обанкротившегося акционерного общества ПО «Монтажник». Сообщение о торгах опубликовано на Федресурсе.

Купить предлагают здание конторы на улице 9 Мая в Магнитогорске. Площадь постройки — 829 квадратных метров, к конторе прилагается арендованный земельный участок площадью 7,2 тыс. квадратных метров.

Продается также офисное здание с собственной котельной на улице Курако в Магнитогорске. Площадь дома — почти 2,5 тыс. квадратных метров. В дополнение к зданию идут 50% в доле права собственности на трансформаторную подстанцию и идущие к зданию линии электропередач, а также 50% в доле собственности на земельный участок площадью 5,4 тыс. квадратных метров.

Начальная цена конторы 6,66 млн рублей, а за административное здание просят 26,78 млн рублей. Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до начала сентября. Если приобрести недвижимость никто не пожелает, то с 4 сентября ее цена будет еженедельно снижаться на 5%.

Напомним, Производственное Объединение «Монтажник» занималось строительством конгресс-холла «Крылья» в Челябинске. Здание так и не достроили, а фирма обанкротилась. К субсидиарной ответственности по долгам «Монтажника» привлекли бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и его сына Александра.

Александра Дубровского суд признал банкротом в начале 2022 года. Борис Дубровский добился в суде признания личного банкротства в июле нынешнего года.

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