Устроили разборки из-за спора на дороге: в Копейске задержан участник массовой драки возле ТРК «Слава»

В драке участвовали четыре человека. Фото: ЧП Урал / Vk.com

В Копейске полицейские задержали участника массовой драки, который отправил в нокаут своего оппонента возле ТРК «Слава». Им оказался трижды судимый 24-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным источника в правоохранительных органах, в драке участвовали четыре человека. С каждой стороны – по двое.

— Это был дорожный конфликт – одна машина подрезала другую. Сперва выясняли отношения на дороге, потом проехали дальше и начали драться у ТРК, — рассказал источник.

После массовой драки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Виновнику может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, массовая драка возле ТРК «Слава» произошла вечером 31 августа. Один из участников конфликта получил удар по голове и потерял создание. Его увезли в больницу.

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