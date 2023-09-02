Бывшему директору ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб ребенок, вынесли приговор

ФОК в Фершампенуазе вскоре после трагедии. Фото: Архив "КП"

Нагайбакский районный суд вынес приговор бывшему директору физукльтурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в селе Фершампенуаз. Его признали виновным в халатности, которая повлекла гибель несовершеннолетнего.

Напомним. трагедия произошла в марте этого года. На 12-летнего школьника с крыши здания ФОКа упала снежно-ледяная глыба, от полученных травм он скончался на месте. Суд доказал, что руководитель не принял мер ни к уборке снега и льда с крыши, ни к ограждению опасного участка.

Вину экс-директор спорткомплекса признал в полном объеме. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Трагедия в Фершампенуазе не только обернулась уголовным делом для директора ФОКа, но и сломала карьеру главы района Ивана Сурменева: после критики работы администрации в со стороны губернатора Алексея Текслера связи с инцидентом, глава добровольно ушел в отставку.

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