Фото: Иван Сурменев / ВКонтакте

В Челябинской области депутаты приняли отставку главы Нагайбакского района Ивана Сурменева. Для этого районному собранию депутатов потребовалось 24 марта собраться на внеочередное заседание. Как сообщают в администрации района, досрочное увольнение главы одобрили единогасно.

— Все вы знаете, что я принял решение об отставке. Это решение принято осознанно. Всем огромное спасибо за работу, благодарю вас за поддержку и понимание, — обратился к членам собрания Иван Сурменев.

Врио руководителя Нагайбакского района назначили первого заместителя главы Якова Кригера.

Напомним, Иван Сурменев подал в отставку после гибели в Фершампенуазе 12-летнего мальчика (на ребенка с крыши физкультурного комплекса упали снег и лед) и критики со стороны губернатора Алексея Текслера.

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