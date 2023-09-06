Расходы районной администрации в Челябинской области проверят ревизоры

Проверять будут отчет об исполнении бюджета
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку в Нагайбакском районе. Аудиторы изучают годовой отчет об исполнении бюджета, составленный районной администрацией.
Во время ревизии выяснят, достоверен ли отчет, соответствует ли он требованиям закона, своевременно ли в бюджет поступили все доходы и правильно ли учтены расходы.
Как уточнили в пресс-службе КСП, проверка не экстренная, она была заранее включена в план на 2023 год.
Напомним, во время проверки КСП обнаружили махинации в челябинском МУП «ПОВВ». Дома и на работе у директора муниципального предприятия Сергея Хабирова прошли обыски, а подозреваемого в мошенничестве бизнесмена Павла Ефимова арестовали.
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