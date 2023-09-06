Жители Миасса опасаются встретиться с медведем в окрестностях города

В лесах регулярно замечают медвежьи следы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Миассе грибников предупреждают о бродящем недалеко от города медведе. Как сообщает «ФедералПресс», с самим косолапым пока никто не столкнулся, но крупные медвежьи следы регулярно замечают у поселков Михеевка и Северные Печи.

Напомним, на необычную активность медведей в окрестностях Миасса обратили внимание еще летом. Одного зверя видели на озере Еланчик, другого рядом со станцией Кисегач.

Ветеринар Карен Даллакян рассказал, что в сложившейся ситуации медведи ведут себя вполне естественно. А специалисты Ильменского заповедника объяснили, что медведи пришли в район Миасса из соседних регионов. Животные мигрировали, спасаясь от пожаров.

В миасских лесах можно встретить не только медведей, но и других диких зверей. Менее месяца назад туристы перепугались, когда набрели в чаще на стадо диких кабанов.

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