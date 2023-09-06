«Мистраль» проиграла суд челябинскому Росреестру по делу о приостановке регистрации земельного участка

«Мистралю» полностью отказали в иске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Челябинской области отказал компании «Мистраль» в иске против регионального управления Росреестра. Соответствующая информация опубликована 6 сентябре в картотеке дел.

— В иске отказать полностью, — указано в базе данных суда.

Поводом для разбирательств стала приостановка регистрации земельного участка на улице Джамбула в челябинском поселке Колхозный. Компания «Мистраль» пыталась оспорить решение, принятое Росреестром. Иск был подан в мае.

Участок, вокруг которого разгорелся спор, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Его площадь составляет более 560 квадратных метров.

Напомним, компания «Мистраль» планирует построить офис для своих сотрудников в поселке Колхозный. Здание будет располагаться между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. На публичных слушаниях жители города подняли из-за этого скандал. Ситуация привлекла внимание главы СК России Александра Бастрыкина.

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