Суд оставил в СИЗО обвиняемых в убийстве подростка возле ТРК в Челябинске

По версии следствия, именно Шахрон Миров нанес роковой удар ножом.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске продлили срок содержания под стражей до 10 декабря обвиняемым в убийстве подростка возле ТРК «Космос». Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе суда Центрального района.
– Заседание прошло 6 сентября. Меру пресечения продлили до 10 декабря, – рассказали в суде.
Напомним, убийство подростка возле ТРК «Космос» произошло 9 апреля. Несколько мужчин начали избивать 17-летнего парня из-за личного конфликта. Один из них всадил ему в грудь нож.
По подозрению в убийстве задержали несколько человек. Выяснилось, что у многих из них нет гражданства РФ. Трое оказавшихся в зале суда – братья, двое из которых – несовершеннолетние близнецы, получавшие образование по специальности «правоохранительная деятельность»
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