На челябинской телебашне в честь Дня города устроят салют

Праздничную подсветку можно будет увидеть после 20:30. Фото: Челябинский ОРТПЦ

В День города на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. 9 сентября с помощью цветных ламп на вышке изобразят фейерверк и верблюда с герба города.

В особый праздничный режим подсветка переключится в 20:30.

–— День города объединяет всех горожан – тех, кто родился в этом городе, и тех, кто связал с ним свою судьбу, — прокомментировал директор Челябинского ОРТПЦ Сергей Скрылов.

Напомним, 9 сентября в Челябинске состоится большой концерт с участием солистов Большого и Мариинского театров, певицы Юлианны Карауловой, группы «Дискотека Авария». Вечером на набережной реки Миасс запустят фейерверк. Из-за праздничных мероприятий будут перекрыты улицы в центре и на северо-западе.

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