В Челябинске в День города изменятся маршруты общественного транспорта

Транспорт будет ждать пассажиров на остановках после салюта Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 9 сентября изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. В центре и на северо-западе города закроют часть дорог ради празднования Дня города.

С 15:30 до 23:00 общественный транспорт не сможет проехать по участкам улиц Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска, Татищева, Кирова, Красной, Каслинской и Братьев Кашириных.

Маршруты трамваев 9 сентября. Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

А с 20:00 до 23:00 ради проведения салюта дополнительно перекроют участки Свердловского проспекта, улиц Цвиллинга и Кирова.

Маршруты автобусов и троллейбусов 9 сентября. Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

Как уточнили в ОГКУ «Организатор перевозок», после фейерверка Челябинцы смогут добраться домой на автобусах, троллейбусах и трамваях. Общественный транспорт будет дожидаться горожан после 22:30 на остановках в центре города.

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