День города в Челябинске отметили 40 тысяч жителей

День города обошелся без происшествий. Фото: Егор ИВЛЕВ

На улицы Челябинска в День города вышли 40 тысяч человек. Такие данные приводит полиция города. Также сообщается, что правонарушений во время массовых мероприятий не было.

Из 12 событий, которые прошли в разных частях города, больше всего людей собралось на концерты с участием звезд и фейерверк.

Охрану общественного порядка обеспечили 2700 полицейских и представителей частных охранных организаций, добровольных народных дружин, казачества, — сообщает УВД Челябинска. — Службу полицейские несли в непростых погодных условиях.

Напомним, День рождения Челябинск в 2023 году отмечал в субботу, 9 сентября. Запомнился он, прежде всего дождем, который лил весь день. Самыми массовыми событиями стали концерт в ледовой арены «Трактор», где спели Ramil и L'One, у Торгового центра выступили Юлианна Караулова и «Дискотека Авария», салют в этом году проешь возле Арт-сквера.

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