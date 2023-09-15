Челябинский тракторный завод попал под санкции США

ЧТЗ. Фото: google.ru/maps

В США ввели санкции в отношении Челябинского тракторного завода. Выполняющее гособоронзаказ предприятие вместе с другими фирмами и частными лицами попало в новый санкционный список, который опубликовало американское министерство финансов.

Санкции ввели также в отношении «АвтоВАЗа», «Москвича», «Трансмашхолдинга», производителя автомобилей «Соллерс».

Челябинск в списке минфина США упомянут дважды. Помимо ЧТЗ в перечень попало ООО «Московский бизнес брокеридж». Эта компания работает в столице, но зарегистрирована в Челябинске. По данным из открытых источников, она занимается покупкой и продажей готовых бизнесов, недвижимости и прочих активов, а также помогает обеспеченным людям в получении гражданства США, стран Карибского бассейна и Латинской Америки.

Ранее минфин США ввел санкции в отношении губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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