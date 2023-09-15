Из Челябинской области отправили в Иран 27 контейнеров с электрооборудованием

Поезд отправился из Увельского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из логистического комплекса «Южноуральский» в Челябинской области отправили в Иран поезд с 27 контейнерами электрооборудования.

— Благодаря современным технологиям таможенный контроль осуществляется в кротчайшие сроки, — прокомментировал начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

Он добавил, что существование логистического комплекса позволяет нарастить объемы внешней торговли и переориентировать транспортные потоки с Запада на Восток, то есть, больше торговать с Ираном, странами Южной Азии, Персидского залива, Каспийского региона и Закавказья.

Напомним, минувшим летом из Челябинской области отправили первый поезд в Саудовскую Аравию, а губернатор Алексей Текслер заявил, что в регионе готовы посылать поезда в Иран ежедневно.

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