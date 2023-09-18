Канадский хоккеист Мирасти рассказал о драке на свадьбе в Магнитогорске

Джон Мирасти. Кадр из интервью Spittin' Chiсlets

Бывший игрок хоккейного клуба «Витязь» Джон Мирасти рассказал о драке на свадьбе в Магнитогорске, в которой поучаствовал. Спортсмен вспомнил историю десятилетней давности в подкасте Spittin' Chiclets.

По словам Джона Мирасти, драка случилась, когда он еще и месяца не прожил в России (нападающий выступал за «Витязь» в сезоне 2011-2012 годов). Вечером хоккеисты пошли поужинать, поиграть в боулинг и выпить водки, приятно дешевой на взгляд иностранцев. Решив продолжить веселье, спортсмены отправились в ночной клуб. Возле клуба собралась толпа. Люди в ней узнали хоккеистов, женщины начали с ними фотографироваться, но их кавалерам это не понравилось. Джон Мирасти уверяет, что спортсмены не понимали, что происходит и даже не узнали в толпе гостей на свадьбе, решив, что к ним подходят обычные фанаты.

Некоторое время хоккеисты и гости спорили, а потом принялись махать кулаками. Джон Мирасти заявил, что сначала хотел стоять в сторонке и не ввязываться в конфликт, но потом увидел, как сразу трое крепких мужчин атакуют его приятеля Джереми Яблонски, и вступил в схватку.

— Мы пять или шесть парней вырубили, — похвастался Мирасти.

Драку прервала полиция. Магнитогорцы успели сбежать, а Мирасти побоялся, что полицейские откроют стрельбу, и остался. На него надели наручники. Хоккеист растерялся, потому что совсем не говорил по-русски и не знал, как объясниться с полицией.

Ситуацию спас еще один хоккеист, Артемий Панарин. Он, по словам канадца, попытался объяснить полицейским, что те задерживают знаменитость, а Мирасти велел срочно доставать кошелек.

— У меня было 400 или 500 долларов, так что я отдал полицейским деньги, и они меня отпустили, — рассказал Джон Мирасти.

Хоккеист сообщил также, что не согласен с коллегами, у которых от России остались негативные впечатления. Он признался, что получал хорошие бонусы и уехал из страны с крупной суммой денег.

— Мне не на что жаловаться, — заключил Мирасти.

Напомним, канадский хоккеист Максим Тэлбот назвал Магнитогорск городом, в котором лучше не гулять по ночам, а Патрик Элиаш из Чехии признался, что играть в хоккей в Магнитогорске замечательно, но сам город ужасен.

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