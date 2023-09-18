В центре Челябинска обновили сквер с легендарными даурскими лиственницами

Активисты навели порядок рядом с даурскими лиственницами. Фото: Дарья МАРКОВА

Команда активистов благоустроила небольшой сквер на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина в центре Челябинска. Это место известно тем, что там более ста лет растут даурские лиственницы. Волонтеры решили рассказать жителям города историю этого места.

– Сейчас осталось две старых лиственницы и две новеньких. Они в хорошем состоянии. Рядом с ними стоит табличка. Но скоро мы установим стенд с историей про даурские лиственницы, этой информацией с нами поделился краевед Алексей Васильев, – рассказали КП-Челябинск организаторы преображения.

А чтобы там было приятно находиться, обновили лавочки (установили спинки и заменили старые доски на новые), сделали альпийскую горку, провели субботник и убрали траву, которая росла вокруг самой маленькой лиственницы. Также починили все разваливающиеся ограждения.

Обновленное место уже сейчас привлекает внимание проходящих мимо людей. Но организаторы планируют еще и торжественное открытие, которое пройдет 21 сентября в 16:00.

Это место команда выбрала неслучайно – именно там растут две 118-летние даурские лиственницы. Они пригибаются друг к другу и подсыхают. Семена этих деревьев привез в окровавленных бинтах раненый солдат с русско-японской войны и завещал барину. КП-Челябинск рассказывала удивительную историю этих деревьев.

КСТАТИ

Исторические 116-летние даурские лиственницы в центре Челябинска спилили в июне 2021 года. Жители были в шоке. В мэрии заявили, что чиновники, самостоятельно принявшие решение о вырубке, будут наказаны. Уволили руководителя МБУ «Геоцентр» Константина Антропова и расторгли контракт с руководителем МКУ «Административно-техническая инспекция города Челябинска» Владимиром Жучковым.

А осенью 2021 года на том же месте четыре новые даурские лиственницы высадили с участием губернатора Алексея Текслера, еще одну, пророщенную из шишки исторического дерева, посадили общественники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завещал посадить даурские лиственницы: рассказываем историю столетних деревьев в центре Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.