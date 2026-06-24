После избиения челябинца с инвалидностью полиция возбудила уголовное дело

ЧП произошло на пляже Первого озера. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

После избиения челябинца с инвалидностью полиция Челябинска возбудила уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинения вреда здоровью средней тяжести). Напомним, в субботу, 20 июня на пляже Первого озера неизвестные серьезно избили челябинца с инвалидность Дмитрия. Мужчина получил травмы, его увезли в больницу.

Как писала ранее «Комсомолка», историей поделилась сестра 33-летнего мужчина. Она рассказала в соцсетях, что причиной конфликта стал отказ ее брата - он не захотел покупать алкоголь.

Пока же, по данным полиции Челябинска, участники конфликта еще не установлены:

- Сейчас проходят мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.

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