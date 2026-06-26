В Челябинске 26 июня ожидается +26 с дождями и грозами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Конец рабочей недели в Челябинске может обернуться дождями и грозами: таков прогноз Челябинского ЦГМС. В пятницу, 26 июня, в городе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный с переходом на южный 3-8 м/с, местами — с порывами до 13 м/с. Температура воздуха — +21, +26 градусов.

Напомним, что в июне в Челябинске за две недели выпало 120% месячной нормы осадков. Обильные дожди помешали дорожному ремонту и привели к подтоплению улиц.

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