Почти 300 малышей с июля отправятся в новый детский сад поселка Западный в Челябинске

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

С 6 июля в поселке Западный начнет работу новое дошкольное учреждение — детский сад № 51 «Белый Хутор» на улице Береговой, 11. Информацию о запуске объекта подтвердили в городской администрации.

Здание рассчитано на 278 ребят. В нем обустроено 12 групп: две — для самых маленьких, остальные десять — для детей от трех до семи лет. Первое время, чтобы малыши легче адаптировались, их будут приводить в сад на неполный день. Открытие этого сада жители ждали давно. Строительство объекта курировало региональное правительство.

Теперь у поселка появится современная образовательная инфраструктура, а у семей — дополнительные возможности для устройства детей в дошкольные учреждения. Распределение мест проходит в автоматическом режиме с учетом даты подачи заявления, льгот и закрепленной территории.

Родителям, чьи дети получили направление, нужно успеть обратиться в сад для зачисления с 1 по 15 августа. Если этого не сделать, место отдадут следующему по очереди. Результаты комплектования можно посмотреть на портале es.edu-74.ru. Задать вопросы можно по телефону: 8 (351) 729-95-05.

Напомним, здание садика ввели в эксплуатацию еще в конце ноября прошлого года, однако учреждение так и не приняло детей. Местные жители не раз выражали недовольство: на весь микрорайон работают всего четыре дошкольных учреждения, ясельных групп катастрофически не хватает, а места нередко предлагают в садах, расположенных в других частях города.

Обеспокоенные родители записали эмоциональное видео с просьбой разобраться в причинах задержки с открытием сада, написали жалобы в прокуратуру, отправили жалобу губернатору Челябинской области, обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

После широкого общественного резонанса, а также статьи КП-Челябинск следователи возбудили уголовное дело о халатности. Доклад по делу потребовал и Бастрыкин.

Следом застройщик сообщил журналистам издания, что садик откроется в июне 2026 года.

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