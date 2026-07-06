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НовостиОбщество6 июля 2026 4:15

В Челябинске снимут новый сериал для федерального канала

Источник:kp.ru
Фото: ТНТ, max.ru/chelyabushka

Фото: ТНТ, max.ru/chelyabushka

Большую часть сцен сериала «Челябинский раджа» отыграли в Индии, а то, что получится здесь - будет на контрасте и безусловно добавит визуальной узнаваемости городу. В главной роли - Дмитрий Брекоткин, знакомый зрителям по «Уральским пельменям». В основе сюжета - перемены в жизни рядового таксиста с появлением древнего кольца из легенды о радже и волшебном камне. По сценарию при любой опасности герой оказывается в теле молодого индийца.

- Любителям комедий, фэнтези и мистики должно понравиться. Готовимся ловить вайбы Челябинска в кино, - комментируют авторы канала «Челябушка» в МАКС.