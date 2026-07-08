В Челябинской области 8 июля отменен режим беспилотной опасности

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Челябинской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом в 13:40 объявила региональная РСЧС.
Особый режим действовал с 9:30. Жителям региона рекомендовали укрыться в зданиях и подземных переходах.
В предыдущий раз о беспилотной опасности южноуральцев предупреждали 6 июля. Тогда над территорией региона заметили БПЛА.
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