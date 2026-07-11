В Катав-Ивановске окончены поиски пропавшего три дня назад мужчины

Виктор пропал 6 июля. Фото: администрация Катав-Ивановского района / ВКонтакте, Алексей БУЛАТОВ

В Катав-Ивановске завершились поиски 34-летнего Виктора Панфилова (Загребелько), который пропал при странных обстоятельствах. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Челябинской области, мужчину нашли живым.

- Стоп по поиску. Найден, жив. Идет эвакуация, - написали волонтеры в группе.

Напомним, Виктор ушел из дома на прогулку 6 июля. Когда он не вернулся, тревогу забила мать мужчины, так как у мужчины проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Волонтеры даже смогли дозвониться до него. Виктор сообщил, что находится в темном месте без еды и воды, но где - не понимает. Поиски долго не давали результатов, волонтеры даже собирали добровольцев.

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