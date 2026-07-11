Ураган в Златоусте и Миассе: Текслер выехал на места и взял восстановление под контроль

Фото: правительство Челябинской области

После сильного урагана, который обрушился на Златоуст и Миасс, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал в пострадавшие города. В Златоусте он лично проконтролировал ход восстановительных работ и провел оперативное совещание с участием всех ответственных служб. Сразу после стихии в городе организовали муниципальный штаб, а на место прибыли руководители министерств тарифного регулирования и ЖКХ, а также дополнительные силы поисково-спасательного отряда.

Глава Златоуста Олег Решетников доложил о ситуации. На данный момент основные проблемы — это восстановление электроснабжения в частных домах и ремонт кровель на 20 многоквартирных домах. Управляющие компании уже работают, но губернатор поручил усилить их бригадами из других городов. Газовые службы устраняют отключения в нескольких домах. Также продолжается расчистка трамвайных путей от упавших деревьев в районах металлургического завода и железнодорожного вокзала. Повреждена контактная сеть, поэтому на помощь направили аварийные бригады «ЧелябГЭТ». Если понадобится, организуют компенсирующие автобусные маршруты.

В Миассе губернатор также провел оперативное совещание. Глава города Юрий Ефименко сообщил, что в черте города электричество уже восстановили, а в прилегающих поселках работы завершаются. Ночью были проблемы с электротранспортом — отключение затронуло сети, но восстановление заняло полтора часа, и трамваи ходят по расписанию. Еще одна неприятность — намывание песка на дороги из-за сильных потоков воды. Дорожные службы быстро справились, основной объем работ выполнен.

Как отметил Алексей Текслер, сейчас главное — вернуть свет во все дома, привести в порядок кровли и помочь социальным объектам, которые тоже пострадали. Расчистку от упавших деревьев практически завершили. Губернатор пообещал держать ситуацию на личном контроле. За восстановлением следят и в прокуратуре. Ожидается, что основные последствия урагана в Златоусте и Миассе устранят уже сегодня-завтра.

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