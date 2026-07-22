Обильные дожди могут испортить урожай в Челябинской области

Урожай в этом году обильный, но сырость способна его подпортить Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области в июле прошли обильные дожди. Местами за десять дней выпало осадков впятеро больше нормы, в двух округах даже начался паводок. А аграрии теперь переживают за сохранность урожая.

Как сообщает ЕАН, сроки уборки кормовых культур уже сдвинулись из-за того, что дожди мешали технике выйти на поля. Освободившиеся от посевов площади по той же причине не получается пахать и дисковать. Из-за осадков полегли посевы. Они могут вымокнуть и подгнить. На напитанной влагой земле всходят многочисленные сорняки, в сырую и теплую погоду активно размножаются вредители.

— Работы идут с перерасходом топлива и высокими трудовыми затратами. Этот год, как и любой другой, для сельского хозяйства сложный, — рассказал председатель СПК «Коелгинское» Анатолий Шундеев.

Судьба зерновых и масличных культур пока под вопросом. Качество урожая будет зависеть от того, продолжатся ли дожди.

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