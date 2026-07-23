Паводок вынудил перекрыть дорогу Еткуль-Еманжелинка под Челябинском

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Еткульском районе Челябинской области перекрыта дорога между Еткулем и Еманжелинкой на 12-м километре. Причина — подъем паводковых вод. Об этом сообщает областное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

— На месте перелива устанавливаются знаки, ведётся дежурство дорожных служб. Подрядчик проводит работы по отсыпке земляного полотна и восстановлению дороги, — уточнили в Миндортрансе.

Источник: Миндортранс Челябинской области

По данным Минэкологии, вызванный аномальными осадками паводок идет на спад. Сложной ситуация остается только в Верхнем Уфалее и Каслинском районе, где подтопленными оказались десятки частных домовладений.

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