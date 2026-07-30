Аэропорт Челябинска 30 июля закрылся из-за опасности БПЛА

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В челябинском аэропорту имени Курчатова сегодня, 30 июля, введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Цель — обеспечение безопасности полетов в условиях угрозы БПЛА. По данным онлайн-табло аэропорта, до 22:00 задержан вечерний рейс АК «Россия» Челябинск — Москва.

Режим беспилотной опасности был объявлен в Челябинской области сегодня в 10:21. Аналогичные меры предприняты и в соседней Курганской области. В регионах наблюдаются также перебои с интернетом: открываются сайты только из «белого списка».

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