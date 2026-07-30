Более 1700 участников: в Челябинской области стартует Спартакиада народов России

В Челябинской области стартует Спартакиада народов России-2026. Фото предоставлено организаторами.

С 1 августа по 16 сентября в Челябинской области пройдут старты II летней Спартакиады народов России. В этом году Южный Урал примет соревнования по шести видам спорта. Сильнейшие спортсмены страны на различных площадках будут соревноваться на турнирах по дзюдо, боксу, современному пятиборью, легкой атлетике, маунтинбайку и тхэквондо.

На Южном Урале старты Спартакиады сильнейших спортсменов России пройдут уже в третий раз. В 2024 году в области прошли старты зимней Спартакиады (регион стал столицей Спартакиады сильнейших), а в 2022-ом – летней (по легкой атлетике). Организаторы отмечают, что на Южный Урал в этом году приедут более 1700 участников, включая тренеров, специалистов и судей.

По словам министра по физической культуре и спорту региона Владимира Иванова для таких стартов совершенствуется инфраструктура, приобретается новый опыт, что очень важно для развития отрасли. Отметим, что старты Спартакиады станут отборочными для формирования состава сборной России для участия в летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе (14-30 июля).

Уже 1-2 августа в Магнитогорске в Арене «Металлург» пройдет турнир по дзюдо. А с 3 по 8 августа в Челябинске во ДС «Юность» - турнир по боксу.

В федерации бокса региона сообщили, что турнире примут участие около 150 спортсменов, а также 80 тренеров и специалистов. Медали будут разыграны в семи мужских и шести женских весовых категориях. Итоги подведут в личном, командном, медальном и общекомандном зачетах.

Объявлен и состав сборной Челябинской области по боксу для участия в Спартакиаде народов России.

Мужчины 51 кг — Егор Горбушин 57 кг — Алексей Киселев 63,5 кг — Александр Красногор 71 кг — Ахмадшох Махмадшоев 80 кг — Александр Сечко 92 кг — Андрей Стоцкий +92 кг — Даниил Статов

Женщины

50 кг — Екатерина Федотова 54 кг — Даяна Сергеева 57 кг — Анастасия Кононова 60 кг — Ирина Автина 66 кг — Анастасия Букина 75 кг — Оксана Чилякова

СПРАВКА «КП»

Столицей Спартакиады народов России в этом году станет Екатеринбург. 8 августа здесь пройдет официальная церемония открытия летней Спартакиады. Соревнования по олимпийским видам спорта пройдут на площадках в Екатеринбурге, Казани и других городах России.

Челябинскую область на Спартакиаде представят более тысячи спортсменов по всем олимпийским видам спорта.

Даты проведения Спартакиады народов России-2026 в Челябинской области:

1-2 августа. Магнитогорск, дзюдо (Арена «Металлург)

3-8 августа. Челябинск, бокс (ДС «Юность»)

5-8 августа. Челябинская область, с. Кременкуль, современное пятиборье (спортивный центр «Рифей»)

19-23 августа. Челябинск, легкая атлетика (стадион им. Елесиной)

8-10 сентября. Челябинская область, Миасс, маунтинбайк (ГК «Солнечная долина»)

14-16 сентября. Челябинск, тхэквондо (ДС «Юность»), спортивный зал единоборств (СШ «Коре»)

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