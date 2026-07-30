32 человека утонули в Челябинской области с начала купального сезона

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

По данным регионального управления МЧС, с начала купального сезона вода унесла жизни 32 южноуральцев, среди погибших — пятеро детей и четверо рыбаков. Учитывая, что популярность отдыха у воды бьет рекорды — только в Челябинске за неделю на пляжах побывали 33 тысячи человек — спасатели призывают жителей к максимальной осторожности.

Основные рекомендации включают посещение только официальных пляжей со спасательными постами, категорический отказ от алкоголя перед купанием или рыбалкой и постоянный контроль за детьми. Специалисты подчеркивают особую опасность использования надувных средств в ветреную погоду и напоминают о необходимости надевать спасательные жилеты при выходе на воду на лодках и сапбордах.

МЧС также рекомендует держать при себе мобильный телефон в водонепроницаемом чехле для экстренной связи. В ведомстве отмечают, что большинство трагедий можно было предотвратить при соблюдении элементарных правил безопасности.

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