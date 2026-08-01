Проехал по вымышленному маршруту на автономном ходу: челябинский троллейбус засветился на съемках нового сериала

Фото: Челябинский троллейбус / МАХ

Челябинский блеснет в новом сериале телеканала ТНТ. Яркая красная машина эффектно появится в одной из сцен «Челябинского раджи» (16+). Съемки прошли возле театра оперы и балета на улице Труда.

— Ради съемок сериала команде пришлось ненадолго изобрести новый маршрут, — рассказали в компании «Синара».

Поскольку у троллейбуса есть автономный ход, он смог проехать в историческом центре города, где нет контактной сети.

Что известно о новом комедийном сериале «Челябинский раджа», съемках и сюжете мы собрали в большом материале.

Низкопольные троллейбусы для Челябинска (и не только) производят здесь, на Южном Урале. Репортаж с завода городского электрического транспорта.

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