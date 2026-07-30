Сериал начали снимать в Челябинске в июле 2026 года. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА, Анастасия АНДРЮК

Челябинск нечасто становится площадкой для съемок кино и сериалов. Да, окрестности города и области время от времени мелькают на экранах, но лишь эпизодически. Однако все изменилось в июле 2026 года. В Челябинске стартовали съемки нового сериала. Проект получил название «Челябинский раджа». Долгое время Челябинск ассоциировался у зрителей с суровым промышленным городом, заводами и тяжелым характером. Но создатели сериала обещают показать его совершенно с другой стороны. Горожане уже стали свидетелями съемок, а кто-то даже поучаствовал в массовке. Мы собрали все, что известно о съемках сериала в Челябинске, сюжете и актерах и дате выхода «Челябинского раджи» на ТНТ.

Сериал «Челябинский раджа» на ТНТ: съемки в Челябинске, последние новости, что известно

Сериал «Челябинский раджа» в июле 2026 года стал одним из самых обсуждаемых проектов. Съемки в Челябинске официально стартовали, а новости о сериале активно разлетаются по соцсетям и СМИ. Новый сериал ТНТ сразу привлек внимание необычным сочетанием жанров: здесь есть и семейная драма, и любовная история, и комедия, и зрелищный экшен.

Часть сцен для сериала «Челябинский раджа» уже сняли в Индии. Теперь съемочная группа работает в Челябинске, и именно уральские локации станут основой сюжета. По словам создателей, задача проекта — не просто снять развлекательный сериал, а изменить представление о Челябинске. Ведь город до сих пор воспринимается через старые стереотипы и считается промышленным и серым. Хотя на самом деле это не так.

К слову, изначально действие сериала планировали перенести в Дубай, но в итоге сценарий переписали в пользу Индии. Как объяснил генеральный продюсер Константин Обухов, именно индийское направление сделало историю глубже и колоритнее. Челябинск же выбрали не случайно – это середина России, город, через который можно показать жизнь обычных людей, без столичного лоска.

Съемки сериала в Челябинске проходят сразу на нескольких локациях. В кадре появятся Кировка, набережная реки Миасс, городские дворы, бары и даже аэропорт «Курчатов». Зрители даже увидят фрагменты хоккейного матча – финал плей-офф между «Трактором» и «Авангардом». Сцену с болельщиками на арене «Трактор» уже отсняли. Для этого набирали массовку, поэтому часть горожан уже успела засветиться в кадре.

Фото: Артем ТЕРЕШЕВ

Съемки сериала в Челябинске в 2026 году: где снимают «Челябинский раджа», локации, фото

Съемки сериала «Челябинский раджа» в Челябинске проходят сразу в нескольких знакомых локациях. Первой съемочной площадкой, 17 июля 2026 года, стала ледовая арена «Трактор». Там снимали часть сцены с болельщиками, которые по задумке должны наблюдать за игрой между хоккейными клубами «Трактор» и «Авангард». Для участия в съемках команда приглашала всех желающих челябинцев. Корреспондент КП-Челябинск не мог пропустить такое событие и тоже стал актером массовки. Как проходил процесс, который длился целых 12 часов, можно почитать в нашей статье. Вторую часть этой сцены, уже с хоккеистами, снимут после начала регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

Еще одна сцена развернулась в ресторане Челябинска. По сюжету все действия проходили за одним столом, а вместо алкоголя в бокалы актерам наливали лимонад.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

24 июля 2026 года съемки прошли в еще одной локации. На этот раз съемочная площадка развернулась во дворе ЖК «Парковый премиум». На месте детского сада художники-постановщики соорудили импровизированное отделение МВД. Пока шел съемочный процесс, жизнь жилого комплекса не останавливалась. Жителей просили лишь об одном – не шуметь и не замирать в том месте, куда смотрит камера.

Фото: Анастасия АНДРЮК.

Фото: Анастасия АНДРЮК.

Фото: Анастасия АНДРЮК.

Фото: Анастасия АНДРЮК.

Фото: Анастасия АНДРЮК.

Известно, что съемки также прошли на Кировке в рюмочной «Дом Галеева». По сюжету, именно оттуда выгонят главного героя сериала.

Локациями также станет набережная реки Миасс, аэропорт, проспект Ленина, ресторан с итальянской кухней. Покажут в сериале и панораму города. Кадры планируется снять с дрона.

О чем сериал «Челябинский раджа»: сюжет, описание серий

Сюжет сериала «Челыбинский раджа» строится вокруг обычного таксиста Василия Лебедева, чья жизнь в один момент переворачивается с ног на голову. Герой случайно находит древнее кольцо. Этот артефакт связан с индийской легендой о Радже и волшебном камне, способном переносить сознание человека в тело наследника престола. С этого момента начинается главное приключение. При любой опасности Василий буквально перемещается в Индию, в тело молодого принца Раджеша. Получив второй шанс, герой пытается изменить свою жизнь. Василий хочет вернуть доверие жены Марии, наладить отношения с сыном Сашей.

Создатели сериала подчеркивают, что главным символом Челябинска в этой истории станут не заводы, памятники или городские пейзажи, а сам герой. Именно через него зритель будет воспринимать город.

– Важно, чтобы Челябинск ассоциировался с главным героем. Вася – авантюрист, мечтатель, очень добрый человек. Он любящий отец, местами сентиментальный, иногда ошибается, не всегда оказывается хорошим мужем, но всегда пытается все исправить.

Интересно, что создатели сознательно отказались от чрезмерного использования локальных шуток и челябинских словечек. Ведь сериал снимается для всей России, поэтому диалоги сделали максимально универсальными, чтобы была понятна зрителям в любом регионе.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Главную роль исполняет Дмитрий Брекоткин, и, по словам съемочной группы, его образ идеально совпал с характером персонажа. Личный опыт актера, его харизма, отношение к семье и умение признавать ошибки помогли сделать героя живым и настоящим. Сам Дмитрий Брекоткин согласен с этим.

– Совпадение между нами примерно на 80%. Мы прямо похожи. Характер такой — разгильдяй, непутевый. Во-первых, попадание по детям. И по отношениям в семье, и с женой тоже проблемы. По хоккею — один в один: ребенок занимается хоккеем, я тоже в хоккей погружен с головой. Единственное, что я не летчик. Вот эти 20% — то, что я не пилот.

На вопрос, хороший ли семьянин Вася Лебедев, Брекоткин поделился своим мнением:

– Конечно, хороший. Просто не идеальный. Точнее, он, может, идеальный семьянин, но не идеальный человек. Ему хочется, как многим, решить все вопросы быстро и без больших усилий. Но, как правило, из этого ничего не выходит. Для того чтобы было хорошо, нужно попотеть, и вот постепенно, к какой-то серии получается.

Интересно, что в сериале много экшена и трюки выполняет Дмитрий Брекоткин сам.

– По сценарию меня постоянно бьют, я постоянно теряю сознание. Уже сбился со счета, сколько раз я падал на маты, на всякие коробки. Один раз снимали падение с люльки автокрана. Сначала снимали на втором этаже, а потом пришлось переехать на третий. В полтора раза высота поднялась, плюс сталинский дом, потолки 3,50 метров. Слетал с этой киновышки два раза.

Актеры и роли сериала «Челябинский раджа»: полный список, кто снимается в сериале

Режиссер сериала – Радик Рахимов. Ранее в его списке работ сериалы «АльфаРомео» и четвертый сезон «Полярного».

Главную роль в «Челябинском радже» исполняет Дмитрий Брекоткин. Он играет челябинского таксиста Василия Лебедева. Жену главного героя, Марию, играет Екатерина Стулова. Ее героиня заботливая мать, жена и учитель музыки. Именно через отношения Василия и Марии раскрывается семейная линия сериала со всеми конфликтами, недосказанностью и попытками сохранить семью. Сына Марии и Василия, Сашу, играет Сергей Кудряшов.

Еще одна важная героиня – Мила. Ее роль исполняет Ангелина Поплавская. Персонаж неожиданно появляется в жизни Василия и связан с его прошлым.

Отдельное внимание в сериале уделено проработке второстепенных ролей – друзьям, знакомым и случайным персонажам, которые формируют ту самую челябинскую среду. В сериале снялись Олег Тактаров, Григорий Сиятвинда, Роман Юнусов, Михаил Кобызький.

Дата выхода сериала «Челябинский раджа» на ТНТ: когда премьера, расписание серий

По предварительной информации, премьера сериала «Челябинский раджа» на ТНТ ожидается в 2027 году. Точная дата выхода пока неизвестна. Ее объявят позже, после завершения съемок. Расписание серий также пока не объявлено, но известно, что в сериале планируется 12 серий.

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