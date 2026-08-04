Синоптики сообщают, что умеренные дожди пройдут и на этой неделе. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В нескольких городах Челябинской области за выходные выпала почти месячная норма осадков. По данным Челябинского ЦГМС, минувшие выходные и ночь 3 августа принесли рекордное количество осадков в ряд городов региона. В Верхнем Уфалее выпало 64 мм осадков при месячной норме 65,5 мм, в Карабаше — 54 мм при норме 59,6 мм. Таким образом, эти города получили практически полный объем влаги августа всего за два дня.

Более половины месячной нормы за тот же период зафиксировано в Миассе, Мирном, Нязепетровске, Златоусте и Верхнеуральске. В Челябинске выпало 67% от месячного показателя.

Аномальные дожди наблюдаются и в соседних регионах — Курганской и Свердловской областях. В Екатеринбурге только за 1 августа выпало более 40% месячной нормы.

Синоптики отмечают, что июль в Челябинской области также был богат на осадки. Наибольшее количество выпало в северных и горных северо-западных районах, а также на северо-востоке — от 155 до 215 мм, что составляет две месячные нормы.

Напомним, вечером 2 августа из-за проливного дождя в Киолиме Карабашского округа была объявлена эвакуация: уровень воды в местном водохранилище резко поднялся. Однако спустя сутки вода начала постепенно убывать, ситуация стала стабильной.

В связи с обильными дождями специалисты предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоемов. Во время ливней и гроз не рекомендуется купаться и находиться у воды. Владельцам участков рядом с водоемами советуют следить за оповещениями и выполнять указания экстренных служб.

Синоптики сообщают, что на этой неделе дожди временно прекратятся, однако к выходным вернутся вновь.

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