«Такой же технологичный»: в Полетаево готовят новую очередь мусорного полигона

Полигон ТБО в Полетаево. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рядом с существующей площадкой по захоронению мусора в Полетаево появится еще один объект. Об этом на круглом столе «Современные системы обращения с отходами: формирование экономики замкнутого цикла в промышленном регионе» рассказал заместитель гендиректора по производству «Полигона ТБО» Андрей Мигун.

- У нас готова земля, проведены изыскания. Рядом с третьей картой, где сейчас идет захоронение отходов, будет еще один объект. Он будет таким же технологичным и будет соответствовать всем требованиям экологического законодательства, - сообщил Мигун.

В среднем на подготовку к строительству полигона ТБО уходит пять лет, поэтому работы начали заранее. Вице-губернатор Челябинской области Александр Козлов сделал акцент: современные полигоны - это не свалки. На них укладываются специальные слои, которые не допускают протечек в почву и подземные воды, а технологии исключают горение и выходы

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