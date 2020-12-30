В этом году законодательство в сфере благотворительности ужесточили Фото: Архив "КП"

Каждый день на глаза жителям Челябинска попадаются десятки постов с криком о помощи больным детям, несчастным старикам, обездоленным животным, а в магазинах и на остановках часто можно встретить ящики для пожертвований. Иногда вроде бы и хочется помочь, хотя бы копеечкой, но опасение, что это мошенники, не покидает. Рассказываем, стоит ли доверять сборам в интернете и как можно порадовать детишек детского дома перед Новым годом.

Помощь в 2020 году стала адресной

— Год от года количество людей в Челябинской области, которые жертвуют деньги на те или иные цели, растет. Жители региона регулярно сотрудничают с некоммерческими организациями, изучают их отчеты, чтобы помогать действительно тем, кому это нужно, — рассказал директор «Центра поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» Михаил Комиссаров. — Уходящий год в этом плане стал одним из самых тяжелых за последние 10 лет, на мой взгляд. Но, несмотря на сложную жизненную ситуацию, южноуральцы пытались оказывать посильную помощь.

По словам Михаила Комиссарова, раньше считалось, что в благотворительности важнее системность, а не адресная помощь. Но в этом году все изменилось.

Многие челябинцы отказываются от подарков, чтобы пожертвовать деньги на благотворительность

— Из-за коронавируса люди остались без работы, некоторые потеряли возможность просто выйти за продуктами в магазин. Простые раньше вещи, особенно для людей из групп риска, стали недоступны, — говорит Михаил Комиссаров. — Колоссальное количество добровольцев откликнулось на просьбы о помощи пожилых людей, инвалидов, врачей.

Как мы уже писали, в этом году появился новый тренд — многие южноуральцы стали отказываться от подарков на свадьбу, дни рождения и Новый год, чтобы направить эти деньги на помощь нуждающимся. Три трогательных истории — в нашем материале.

Новый год — не повод для сладостей!

Главное при желании помогать, по словам Михаила Комиссарова, выбрать профессиональную организацию по тем видам деятельности, которые интересны вам, как жертвователю. Для этого необходимо зайти на сайт, посмотреть, чем занимается НКО и какие отчеты о проделанной работе предоставляет. Есть много недобросовестных организаций и чтобы не было разочарования, узнайте о ней больше. Если нет желания копать глубоко — можно обратиться в «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» по телефону горячей линии 8 (351) 220-74-20, там вам помогут с выбором.

— Представления о помощи у всех разные. Кто-то хочет помогать пожилым людям, кто-то животным, кто-то детям в детских домах. Есть благотворители, которые помогают развивать иппотерапию в Челябинске — реабилитацию детей через общение с животными. А кому-то хочется помогать детям, обучая их катанию на лыжах. Очень востребована правовая помощь, — говорит Михаил Комиссаров. — Или вот самое простое — скоро Новый год и хочется порадовать детей в детских домах. Какая первая мысль? Купить сладкие подарки и отвезти их детям. Ежегодно число сладких подарков под Новый год в детских домах зашкаливает за 70-80 килограмм на одного ребенка. Согласитесь, это не просто неполезно, а даже вредно.

Под Новый год воспитанникам детских домов дарят по 70-80 кг сладостей на одного Фото: Архив "КП"

По словам Михаила Комиссарова, такой объем сладостей не сделает ребенка из детского дома счастливым, не поможет в воспитании.

— Мы все хотим, чтобы наши дети были успешны. Также и воспитанники детских домов. Они хотят заканчивать 10-11 класс и поступать в вуз, хотят учиться в колледже и техникуме и не только довольствоваться социальной стипендией в 3,5 тысячи рублей, а помолчать дополнительный доход, пока учатся. В этом им помогут навыки профмастерства, полученные уже сейчас. Есть НКО, которые работают в этом направлении, — говорит эксперт. — Большинство людей не хотят, чтобы их деньги направляли на разовые акции, а желают, чтобы помощь была системной и профессиональной. Это именно такой случай.

Как не стать жертвой мошенников

В Челябинской области зарегистрировано больше 3,5 тысяч разных фондов и некоммерческих организаций, которые занимаются благотворительностью. Помощь такие фонды оказывают самую разную: детям, животным, старикам, инвалидам, это и экологические организации и компании, которые развивают цифровое общество. Но далеко не каждая на деле ведет такую работу. И что греха таить, по оценке экспертов, реально работают не больше сотни.

В этом году, по словам Михаила Комиссарова, приняты долгожданные нормативные акты, которые не дают мошенническим фондам собирать деньги на остановках и в транспорте. На самом деле, уточняет эксперт, профессиональные благотворители так никогда не делали и делать не будут.

По новому закону ящики для сбора пожертвований могут использовать только НКО, в чьих учредительных документах это указано. Но переносные — исключительно на мероприятиях, организованных НКО. На самом ящике должно быть название организации, сайт, адрес, цель сбора. А на сайте — место, где стоит ящик, и отчет о собранных средствах.

Если вы решили пожертвовать деньги на благотворительность

1. Изучите фонд. Посмотрите, насколько высока его активность на сайте и в группах в социальных сетях. Узнайте, как давно он работает и насколько прозрачна его деятельность. Главное — финансовые отчеты.

2. Если вы хотите регулярно помогать, съездите в фонд, пообщайтесь с работниками.

— На Западе жители тщательно проверяют работу НКО. Раз в 1-3 месяца фонд присылает человеку отчет о проделанной работе, показывает то, на что пошли деньги жертвователя. Даже когда речь идет о небольшой сумме, — поясняет Михаил Комиссаров.

3. Если вам понравилась история на ящике для пожертвований — прежде чем отдавать деньги, загляните на сайт фонда. От себя лично Михаил Комиссаров вообще не советует так жертвовать средства.

4. Помните, сбор денег должен идти не на карточку физического лица, а на счет организации. Фонды проверяет налоговая и другие инспекции, тогда как отследить поступления на частный счет невозможно: нельзя проконтролировать, сколько денег перечислили и нужны ли вообще средства. В 99% случаев на личные карты деньги собирают мошенники.

5. Будьте бдительны, если захотите помочь с лечением ребенка за рубежом. 90% таких постов в соцсетях — мошеннические.

— Медицинские выписки, которые размещают в соцсетях, почти всегда поддельные. Нужно понимать, что помочь может не только западная клиника. В России неплохая детская медицина. В конце концов, у профессиональных фондов есть квоты на лечение за рубежом, которые не требуют отдельного сбора, — поясняет Михаил Комиссаров.

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