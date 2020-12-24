В Челябинске официально и торжественно открыли Чемпионат России по фигурному катанию 2021. Билеты на церемонию закончились за несколько недель до старта турнира. Желающих посмотреть зрелищное шоу было много, но из-за ограничений число зрителей пришлось сократить.МАСКИ В ТРЕНДЕПри входе на арену у всех измеряют температуру, внутри — рециркуляторы и санитайзеры для обработки рук. Разумеется, масочный режим.Гости чемпионата отметили, что турниры в Челябинске по уровню организации дадут фору чемпионатам мира и Европы (в столице Южного Урала не так давно уже проходили три крупных состязания фигуристов — чемпионат России, первенство страны и этап мирового Гран-при среди юниоров).Президент федерации фигурного катания России Александр Горшков накануне чемпионата признался, что иностранные спортсмены и специалисты «по-тихому» завидуют нам.— К нам в федерацию приходят электронные письма, где коллеги из других стран отмечают значимость проведения именно офлайн-турниров, — заметил Александр Горшков. — Когда встал вопрос, где провести чемпионат России, исполком сразу обратился к челябинцам. Здесь нам не отказали. А сам национальный турнир по уровню конкуренции сродни чемпионату мира или Европы.Кстати, продавец сувениров в холле арены рассказал, что фирменные защитные маски (цена 200 рублей) с эмблемой чемпионата пользуются бешенной популярностью. Только за первые два отделения продано почти две сотни. Хорошо идут и символы турнира снеговики — мягкие игрушки снеговики по 950 рублей.«ДРУГАЯ СТОРОНА»На открытии, которое продолжалось минут 20, зрители увидели сценические образы, навеянные сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье». Саму постановку назвали «Другая сторона». По словам главного организатора Дианы Малышевой «зазеркалье» — это то, что обычно скрыто от глаз окружающих: обратная сторона льда, жизни спортсменов, наград. Труд, тренировки на износ, победы и падения… На уникальных сетчатых экранах создали 3D эффект присутствия. Зрители увидели Южный Урал как красивый горный и озерный край.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Открытие состоится 24 декабря. Главный организатор церемонии Диана Малышева приоткрыла тайны шоу в эфире радио «Комсомольская правда».Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru