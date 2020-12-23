Вечерние платья, модные сумочки, строгие костюмы, элегантные рубашки… Жеребьевка номеров участников Чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске стала одной из ярких церемоний. Она проходила без зрителей, но журналистам «Комсомольской правды» удалось побывать на закрытой встрече.Елизавета Туктамышева в открытом черном декольте, Камила Валиева в ярко-красном коротком платьице, Александра Трусова тоже в черном, но это уже костюм с блестками на длинных рукавах.Зрители, собравшиеся в зале Челябинской областной филармонии хлопали, когда судья объявлял очередность выхода на лед. Девушек, парней, пары фигуристов приглашали на сцену в алфавитном порядке. Спортсмены выбирали статуэтку, на дне которой был начертан номер выхода.В группе фаворитов в одиночном женском катании выступит чемпионка мира среди юниоров 2020 Камила Валиева — у нее второй номер, а завершит короткую программу чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.Но это будет позже, а пока спортсмены по-дружески общаются и заряжаются новогодним настроение. Тем более, что поздравит участников сам Дед Мороз. Его портрет вывели на экран и он пожелал фигуристам победы и удачного года. Какого же было удивление, когда объявили выход Татьяны Тарасовой, ведь она не смогла приехать в Челябинск и будет комментировать выступления дистанционно. Правда, и тут не обошлось без информационных технологий. С Дедом Морозом общался портрет Заслуженного тренера и исключительно нарезкой из цитат. Получилось забавно.— Вы всегда в отличной форме, — обратился к спортсменам Дед Мороз.— Я бы так не сказала, — тут же добавил портрет Татьяны Тарасовой.Под какими номерами выступят спортсмены, смотрите по ссылке.Расписание трансляций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОткрытие состоится 24 декабря. Главный организатор церемонии Диана Малышева приоткрыла тайны шоу в эфире радио «Комсомольская правда».Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru