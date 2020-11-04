«Подскажите телефон ЖЭКа! Вы же скорая!»: челябинские студенты-медики рассказали, как работается во время пандемии коронавируса

Никита и Валерия учатся на шестом курсе университета Фото: предоставлено героями статьи

Студенты шестого курса Южно-Уральского государственного медицинского университета Никита Уколов и Валерия Поздеева устроились работать в скорую помощь и теперь каждую смену помогают больным коронавирусом. Будни медиков теперь похожи на бег в колесе с бешеным потоком пациентов и в душных защитных костюмах, да и учебу после ночной смены никто не отменял. Студенты рассказали о своей нелегкой, но безумно любимой работе.

«КОГДА ТЫ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ — ЭТО ПРИЯТНО»

Никита Уколов устроился работать на подстанцию скорой помощи летом этого года. По его словам, работа всегда его привлекала остротой ощущений и необходимостью действовать быстро, без промедлений. Попав на подстанцию в период пандемии, парень нисколько не пожалел о своем выборе.

— Я давно порывался, и когда оказался там, почувствовал внутреннее удовлетворение от того, что я могу применить определенные навыки и знания, которыми обладаю. Когда люди нуждаются в помощи, и ты можешь им ее дать — это приятно, — признается Никита.

Работать в защитном костюме оказалось не так просто Фото: предоставлено героями статьи

По словам Никиты, в августе работать было проще — тогда в Челябинске наблюдался спад по заболеваемости коронавирусом и казалось, что скоро все закончится. На подстанции можно было увидеть несколько автомобилей скорой помощи, медики могли позволить себе часик отдохнуть, вздремнуть или поесть. Но с приходом осени надежды на прекращение пандемии улетучились, работать в легкой одежде из-за холода стало невозможным, начались трудности.

— Практически всю смену ты находишься в машине, и лечь нельзя, и маска эта сзади на уши давит, очки вечно потеют, — рассказывает медик. — А в стационарах еще и места не всегда бывают, надо пациента куда-то определять. И вот ездим из одного места в другое в этом костюме, из которого нельзя ни вылезти, ни воды попить. Трудновато.

НОЧЬЮ НА СМЕНУ, А С УТРА — НА ПАРУ

Ситуация осложняется еще и учебой в университете. Студенческий график на скорой помощи — это одна-две ночи в неделю, потому что больше себе нельзя позволить чисто физически. Учебный процесс не прекратился, поэтому на пары приходится ехать после бурной работы в ночь.

— Мы и суточные смены не берем, чтобы утром быть на учебе. Иногда так бывает, что в среду уходишь на смену, в четверг утром идешь на учебу, потом работаешь в ночь, чтобы в пятницу утром отучиться и наконец-то поспать, — добавил Никита.

Работая на станции скорой помощи, студенты получают колоссальный опыт Фото: предоставлено героями статьи

После университета молодой медик планирует идти в ординатуру, чтобы отучиться на анестезиолога-реаниматолога. В будущем Никита рассматривает вариант, при котором днем будет трудиться в стационаре, а по ночам выезжать с бригадой скорой помощи.

ПО ТЕЛЕФОНУ ПРИХОДИТСЯ УСПОКАИВАТЬ ПАЦИЕНТОВ

Еще одна студентка Валерия Поздеева работает в скорой помощи с 2011 года. Тогда она устроилась в выездную бригаду, а в мае прошлого года девушка решила совмещать работу, став еще и диспетчером. По ее словам, с приходом пандемии работа заметно усложнилась, а количество вызовов увеличилось в несколько раз.

— Если раньше нагрузка была в среднем 100 вызовов на диспетчера, то сейчас на одном компьютере их может быть до 500, и мы должны правильно среди этого массива найти нужный вызов и направить бригаду по срочности, — рассказывает Валерия.

За смену диспетчеру приходится принимать несколько сотен звонков Фото: предоставлено героями статьи

Чтобы выявить действительно срочный вызов, нужно время: диспетчер расспрашивает пациента на наличие симптомов, и если его состояние окажется угрожающим, к нему отправят бригаду. Если же позвонивший человек несколько дней болеет, имея температуру и симптомы ОРВИ, то ему порекомендуют обратиться в поликлинику, либо в неотложку.

Зачастую диспетчеру приходится сталкиваться с неадекватными агрессивными звонками. Однако Валерия относится к этому с пониманием — сейчас времена такие, что из-за коронавируса у населения растет паника, поэтому задача медика, в том числе, успокоить человека и убедить, что он получит помощь.

— Из-за того, что скорую приходится ждать дольше, чем раньше, многие не понимают, почему так происходит, почему не хватает медиков, почему не хватает стационаров, требуют к себе особого внимания, особого отношения, — добавила Валерия. — И это происходит не всегда цензурно и в приличной форме. В этом, наверное, определенная сложность нашей работы.

Впрочем, разговор с пациентом у диспетчера занимает не больше двух минут, а вот приехавшей бригаде никуда не деться — им приходится выслушивать жалобы, якобы до скорой сначала не дозвониться, потом она долго едет, и все в таком духе. Конечно, это оставляет свой неприятный отпечаток.

Студенты любят свою работу, несмотря на ее трудность Фото: предоставлено героями статьи

«ПОДСКАЖИТЕ ТЕЛЕФОН ЖЭКА! ВЫ ЖЕ СКОРАЯ!»

Несмотря на всю сложность работы, Валерия никогда не задумывалась о том, чтобы бросить медицинскую сферу. Девушка родилась в семье врачей, поэтому с детства слышала, какие бывают пациенты, и знала, на что шла.

— Скорая помощь — это школа жизни, — уверяет девушка. — Тут могут быть как роды, так и сердечно-легочная реанимация после инфаркта, когда, по сути, провожаешь человека в последний путь. Ни в одном отделении не увидишь столько всего. Недавно в ГКБ №2 взорвалась кислородная будка, и люди звонили нам, чтобы узнать, куда перевели их родственников. А вообще, могут позвонить по любому поводу, например, спросить: «Вы не знаете телефон нашего ЖЭКа? Вы же скорая помощь, вот и помогите». Такая работа у нас.

Со второго курса Валерия твердо решила, что хочет быть офтальмологом. Она пишет много научных работ по этому профилю и надеется после университета поступить в ординатуру по желаемому направлению.

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