Врачи постоянно узнают что-то новое о COVID-19 и оперативно корректируют лечение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус с приходом второй волны заражений поставил врачей перед фактом, что COVID-19 очень многогранная и коварная инфекция. Она поражает не только органы дыхания: специалисты в осенний период наблюдали много внелегочных проявлений. Среди них — даже развитие диабета. Челябинские врачи рассказали КП-Челябинск, как воздействует вирус.

Пневмония — самое известное осложнение от коронавируса, но оказывается далеко не единственное.

— Говорить о том, что коронавирус — это только лишь патология легких, нельзя. В настоящее время COVID-19 — это полиорганная патология, которая может поражать практически все органы и системы, — объясняет главный внештатный пульмонолог управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов. — Может быть развитие диабета даже у тех, у кого никогда его не было, поражение желудочно-кишечного тракта, центральной нервной и костно-мышечной систем. Еще до проявления респираторных симптомов люди жалуются на поражение суставов, и только потом присоединяется (а в некоторых случаях и не присоединяется) поражение легких или какие-либо респираторные симптомы.

По словам Владимира Антонова, уже описаны случаи вплоть до развития энцефалита, то есть поражения нервной ткани непосредственно вирусом SARS-CoV-2 (новый вирус, который был идентифицирован как причина COVID-19, — Прим. автора). При этом подавляющее большинство изменений в организме пациентов врачи связывают с гипоксией (недостатком кислорода), на которую в первую очередь реагирует центральная нервная система и головной мозг как орган-мишень.

Специалист объяснил, что заражение систем и органов происходит по нисходящей. В первую очередь, по механизму развития и путям проникновения коронавируса в организм, страдают дыхательные пути, затем желудочно-кишечный так и так далее.

— При коронавирусе идет и поражение сосудов, и мы наблюдаем у пациентов тромбоэмболические осложнения: множественное или микротромбирование, — добавляет главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Наталья Ревель-Муроз.

Из-за этого вполне вероятны инсульты и инфаркты. Владимир Антонов отмечает, что коронавирус у подавляющего большинства пациентов протекает на фоне изменений в крови. На начальном этапе это, как правило, повышенное образование тромбов, которое может привести к внезапной смерти.

— К тому же COVID-19 — пожалуй, единственная из респираторных инфекций, которая вызывает так называемый цитокиновый шторм (когда иммунитет атакует клетки и ткани собственного организма. — Прим. автора), — резюмировала Наталья Ревель-Муроз. — Мы постоянно сейчас узнаем что-то новое о COVID-19 и оперативно корректируем лечение. С таким мы раньше не сталкивались, поэтому и называем «новая коронавирусная инфекция».

Но врачи успокаивают, что главное при лечение своевременность, поэтому при малейших признаках появления дополнительного заболевания на его развитие можно воздействовать.

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