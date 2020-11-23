Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 24 ноября 2020: военная палатка для больных, нарушения за красными окнами и запретные дискотеки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 ноября Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области не утихает эпидемия коронавируса. Всего за сутки минздрав зарегистрировал 223 новых случая заражения. На ранее утро 24 ноября COVID-19 подтвердили 24 837 жителям региона.

Число выздоровевших меньше в разы, за день писали всего 66 пациентов. Сначала пандемии 16 593 южноуральца победили COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 ноября 2020.

Инфографика: коронавирус74.рф

Также растет число погибших. За сутки от коронавируса умерли четыре пациента: 79-летняя женщина, а также трое мужчин 43, 66 и 70 лет.

Сопутствующим COVID-19 стал у пятерых погибших:

— пациент, 33 года, — алкогольный цирроз печени, портальная гипертензия;

— пациент, 48 лет, — инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь

— пациент, 72 года, — атеросклероз аорты, коронарных артерий, кардиосклероз;

— пациентка, 74 года, — хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь;

— пациент, 81 год, — хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Как на войне

В Миассе очередь на КТ в горбольницу №2 выстраивается на улице. Чтобы пациенты с подозрением на коронавирус не мерзли, рядом с больницей поставили огромную военную палатку.

— С двух часов дня 23 ноября она начала принимать людей с подозрением на коронавирус, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь ГКБ №2 Марина Антропова.

Отметим, что военную палатку можно использовать от -50 до +50 °C.

Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ №2

«Мажору» — красный свет

Джентльмен-клубу «Мажор» грозит закрытие на три месяца за нарушения антиковидных правил.

— На неделе с 16 по 20 ноября за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил поданы в суд материалы на приостановку деятельности от двух до 90 суток, — сообщили в администрации, опубликовав список организаций.

Да-да, окна именно там раньше располагался скандальный массажный салон Vip-Soblazn, окна которого украшали силуэты женщин. В прошлом году лавочку прикрыли и возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

Салон другой, а красные окна все те же Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Рециркуляторов нет, кальяны есть

Предприниматели Челябинска, похоже, еще не ознакомились с новыми ковидными ограничениями. И, по старой памяти, продолжили устраивать ночные дискотеки.

— Среди нарушителей — бар «Шишка», «Галактика развлечений» и клуб Jagger, — рассказал заместитель мэра Олег Извеков. — Помимо этого, в некоторых заведениях отсутствуют рециркуляторы воздуха, что тоже является нарушением.

Кстати, в заведениях нарушают и запрет на курение кальянов в местах общепита. В списке нарушителей вышеупомянутые «Галактика развлечений» и Jagger, а также ресторан «Шах и мята». Мэр Наталья Котова пригрозила, что в будущем нарушителей ждут жесткие санкции, в том числе и закрытие.

Здоровье дороже медалей

Федерация сноуборда отменила чемпионат России-2020 из-за коронавируса. Проведение состязания было запланировано в горнолыжном курорте «Солнечная долина» 22-26 декабря. Спортсмены должны были разыграть награды в двух дисциплинах: параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте.

— Мы до последнего старались сохранить возможность провести эти соревнования. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены их отменить, — рассказал президент ФСР Денис Тихомиров. — Сейчас наш приоритет — это снижение риска для здоровья спортсменов и персонала, и мы должны обеспечить их максимальную безопасность.

Маленькое отделение для детей и взрослых

В Челябинске открыли отделение временного пребывания детей и родителей, которые лечатся от коронавируса.

— Отделение на шесть койко-мест развернули на базе социально-реабилитационного центра Тракторозаводского района, — рассказала глава комитета по социальной политике Лариса Мошкова.

Также на озере Курочкино открыли отделение для инвалидов и пожилых, которые нуждаются в помощи. Они могут находиться в оздоровительном центре, пока их родственники лечатся от коронавируса.

Траурный день

Сегодня, 24 ноября, состоится прощание с ученым Геннадием Здановичем в актовом зале театрального корпуса ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129).

— В 12:00 начнется встреча памяти, которая соберет научное сообщество, коллег, учеников и студентов Геннадия Борисовича. В 13:00 будет организован трансфер в областную клиническую больницу № 3 (пр. Победы, 287), где состоится прощание со знаменитым археологом, — сообщила пресс-секретарь ЧелГУ Анастасия Гусенкова.

Напомним, Геннадий Зданович скончался в минувший четверг, 19 ноября. Он лечился от коронавируса.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 ноября 2020.

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