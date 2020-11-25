Дерево в преображении городской среды Челябинска в этом году стало еще больше, чем в прошлом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для Челябинска уходящий год, несмотря на пандемию коронавируса, оказался оказался богатым на перемены: появились новые скверы, развязки и пляжи. В списке — 37 преображенных мест. Вице-мэр по городской среде Александр Егоров уже назвал проделанную работу самым масштабным благоустройством за последние 20 лет, а мы посмотрели, в каком из семи районов Челябинска обновлений больше всего и составили рейтинг.

Расставляем районы по местам

Очевидным лидером рейтинга стал Центральный район — 12 преображенных пространств. Загибайте пальцы: здесь на Шершневском водохранилище открыли пляж «Изумруд», сделали прогулочную зону вдоль улицы Воровского и к северу от проспекта Ленина (там, где из плитки выложили Эйнштейна), установили современные детские площадки на «Обкомке», преобразили Кировку и на двух участках благоустроили набережную реки Миасс (от улицы красной до Кирова, и от Кирова до Пушкина).

Так выглядят старый пляж и новый Фото: Валентина ВАГАНОВА

Перед МФЦ на улице Труда сделали парковку, а на Ленина,71 — пространство с малыми архитектурными формами. А еще разбили скверик на углу Труда-Володарского, преобразили сквер на Тернопольской и озеленили развязку (на пересечении Свердловского проспекта с улицей Труда).

На втором месте нашего рейтинга разместились сразу два района — Советский и Ленинский — по шесть преображенных пространств в каждом.

Так, в Советском районе благоустроили три сквера: на углу Воровского и Курчатова, у Свободы, 92а и на Цвиллинга-Лазаретной. Последний, кстати, стал первым в Челябинске, где уложили плитку без фаски. А еще благоустроили пляж «Дачный» на озере Смолино, озеленили развязку Меридиан-Троицкий тракт и разделительную полосу улицы Курчатова.

На пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретная в этом году появился вот такой благоустроенный сквер. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Ленинском районе в этом году завершили второй этап благоустройства Плодушки, озеленили четыре развязки (пересечение Меридиана с Новороссийской, Дзержинского, Копейском шоссе и Гагарина у ТРК «Алмаз») и преобразили набережную озера Смолино.

Завершил тройку лидеров Калининский район — пять общественных пространств. Среди них: первый этап парка за ареной «Трактор», скверы на Академика Королева и Университетской набережной (да еще десять граффити на этой улице) и участок набережной реки Миасс на участке Кирова-Свердловский проспект.

Четвертое место у Металлургического района. Здесь сделали два сквера (на улице Байкальской около домов №27 и №29 и между домами №31 и №33 по шоссе Металлургов), озеленили развязку из аэропорта и благоустроили прогулочную зону вдоль шоссе Металлургов.

Аутсайдерами рейтинга (но только лишь по числу преображенных мест на карте Челябинска) стали Тракторозаводский и Курчатовский районы. Так, на ЧТЗ благоустроили пляж на Первом озере в районе улицы Мамина и озеленили развязку из аэропорта на Бродокалмакском тракте. А в Курчатовском районе — прогулочную зону вдоль проспекта Победы и сквер на Комсомольском проспекте, 39а.

Что говорят в мэрии

— Такого размаха Челябинск еще не видел. Благоустройство проводилось далеко не только в центре, но и в каждом из семи районов, — говорит Александр Егоров. — Так, появились 12 новых пространств, в том числе мой любимый сквер на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной. Благоустроили семь развязок, три участка набережной реки Миасс и десяток остальных скверов и территорий. Глобально перезагрузили пешеходную Кировку. Открыли три новых пляжа на Шершнях, Смолино и Первом озерах. В Челябинске появились 11 муралов на Университетской набережной, граффити в подземных переходах площади Революции, на Плодушке, развязках.

Помимо общественных пространств, Александр Егоров отметил озеленение. С начала года в Челябинске высадили около 13 800 деревьев, 102 700 кустарников, 197 тысяч квадратных метров газонов. Но главной фишкой вице-мэр назвал появлением растений на разделительной полосе проспекта Ленина, улиц Чичерина, Курчатова и Гагарина.

— Скоро на улицах появятся новогодние украшения, ледовые городки и каток в парке Терешковой, — добавил чиновник. — После чего картина благоустройства 2020 года примет завершенный вид.

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