Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 26 ноября 2020: ПЦР за 48 часов, нашествие фанатов Гагариной и когда начнется вакцинация

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Статистика зараженных коронавирусом в Челябинской области резко поползла вверх. На ранее утро 26 ноября минздрав зарегистрировал 241 новый случай, а ведь день назад выявили 228. С начала пандемии 25 306 южноральцев заболели COVID-19.

Выздоровевших заметно меньше — за день выписали только 34 пациента. Всего 16 650 жителей региона переболели ковидом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 ноября 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

От COVID-19 умерли пять человек. Из них четверо мужчин среднего возраста: 55, 57, 62 и 65 лет и пожилая женщина, 81 лет.

У четырех погибших коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 67 лет: ишемический инфаркт головного мозга, атеросклероз церебральных артерий;

— пациентка, 68 лет: злокачественное новообразование;

— пациент, 73 года: постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациентка, 92 года: сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз коронарных артерий.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Названа дата начала вакцинации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о начале кампании по вакцинации против коронавируса. Первая партия препарата приедет уже в начале декабря, сообщает пресс-служба главы региона.

Сначала вакцину получат те, кто находятся в группе риска: медики, учителя, соцработники, преподаватели вузов и полицейские.

Успеть за 48 часов

Министра здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов сообщил, что на модернизацию лабораторий из областного бюджета выделено около 42 млн. руб. Еще 15,7 млн регион получит из федерального бюджета.

После обновления лаборатории смогут выдавать результаты ПЦР-теста всего через два дня.

Четыре новых центра для коронавирусных больных

В Челябинской области откроют четыре новых центра амбулаторной помощи зараженным коронавирусом. В Минздраве уточнили, что они появятся на базе нынешних медучреждений, среди которых ОКБ № 2 и ОКБ № 3. Еще две поликлиники предоставит Челябинск.

— На базе действующих поликлиник разведены потоки, полностью выделены зоны для обеспечения эпидемиологической безопасности, — сообщила замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — Также выделены медицинские работники для проведения обследований, осмотра и лечения.

Потеря обоняния — не значит коронавирус

Отсутствие обоняние не является поводом для вызова врача на дом, сообщает Минздрав Челябинской области. Если у человека нет других симптомов, то идти в поликлинику нужно на своих двоих.

— Потеря обоняния не означает, что человек заболел коронавирусом, — объясняет Виктория Сахарова. — Если в семье кто-то болеет коронавирусом, то врач придет домой, а в случае, если человек не контактный, ему нужно идти на прием в поликлинику.

Замминистра здравоохранения отметила, что человек может не воспринимать запахи при аллергии и по другим причинам.

Фанаты Полины Гагариной поедут из Екатеринбурга в Челябинск

В Екатеринбурге отменили концерт Полины Гагариной из-за коронавируса. Однако фанатов это не пугает, они планируют поехать в Челябинск, где шоу еще никто не отменял. В среду, 2 декабря, певица выступит на ледовой арене «Трактор».

Некоторых челябинцев, конечно, возмутила беспечность поклонников из соседней области.

— Интересно получается — отменили выступление в Екатеринбурге, но в Челябинск она приедет. У нас в городе уже выработался коллективный иммунитет? — задается вопросом горожанка Полина Худякова.

Между тем, власти заявили, что вопрос о проведении концерта будет решать оперативный штаб. Но уже ясно одно: фан-зоны не будет.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 ноября 2020.

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