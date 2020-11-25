«У нас что, коллективный иммунитет?» В Екатеринбурге отменили концерт Полины Гагариной, теперь фанаты поедут в Челябинск

Южноуральцы увидят шоу «Обезоружена» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за коронавируса в Екатеринбурге отменили концерт певицы Полины Гагариной, запланированный на 29 ноября, и теперь нетерпеливые фанаты собираются поехать на шоу любимой певицы в Челябинск. 2 декабря она выйдет на сцену ледовой арены «Трактор», и пока никто не собирается отменять выступление.

Такое решение озадачило челябинцев, ведь статистика по коронавирусу здесь тоже неумолимо растет.

— Интересно получается — отменили выступление в Екатеринбурге, но в Челябинск она приедет. У нас в городе уже выработался коллективный иммунитет? — задается вопросом горожанка Полина Худякова.

Между тем, организаторы концерта в Екатеринбурге назвали новую дату — апрель 2021 года. Возможно, к тому времени ситуация наладится.

Если верить статистике Минздрава, то каждый день в Свердловской области примерно на 150 человек больше заражаются коронавирусом. Ранее в Екатеринбурге отменили концерт группы «Би-2», но в Челябинске провели фееричное шоу для многотысячной толпы, после чего власти и решили запретить танцполы. Помимо этого, в столице Урала не будет ледового городка — власти не хотят создавать лишние столпотворения, а в Челябинске решили отказаться разве что от мероприятий на площади Революции.

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