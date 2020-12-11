Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 декабря 2020: коллективный иммунитет и заболевшие на стройке ковидного госпиталя

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области, судя по статистике, нормализовалась ситуация с эпидемией коронавируса. Но цифры пока высокие. На ранее утро 12 декабря Минздрав зарегистрировал 298 новых случаев заражения. Общее число заболевших составило 29 947 человек.

За день из больниц выпили 129 пациентов. Всего COVID-19 победили 19 130 жителей региона. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

Второй день подряд регистрируют 15 смертей пациентов с коронавирусом. У четырех женщин (55, 65, 74 и 76 лет) и шести мужчин (62, 68 лет, 76, 89 лет и двоим по 80 лет) новая инфекция стала основной причиной смерти. У пяти погибших были другие заболевания:

— пациент, 50 лет: пиелонефрит, гипертоническая болезнь;

— пациент, 59 лет: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 60 лет: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 69 лет: сахарный диабет, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 72 года: сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Больные на стройке новой инфекционной больницы

В ноябре под Челябинском открыли новую инфекционную больницу. Стало известно, что при строительстве медучреждения 200-250 рабочих заболели. Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин. В ведомстве настаивают, что никакой вспышки не было.

Чем именно заразились рабочие, министр не стал уточнять. Он подчеркнул, что в период пандемии зафиксировали высокий уровень заболеваемости в разных строительных компаниях.

Коллективного иммунитета недостаточно

Коллективный иммунитет жителей Челябинской области слишком мал, чтобы замедлить распространение коронавируса. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

По результатам первого исследования Роспотребнадзора, которое проводили летом, антитела нашли у 17% испытуемых. Второй этап показал 30%, что тоже недостаточно. Сейчас идет третий этап исследований. Кстати, журналист «Комсомолки» Ирина Фадюшинна стала добровольцем и получила очень странный результат, который еще пришлось расшифровывать.

Гриппа нет, парагрипп есть

В Челябинской области не зафиксировали случаев заболевания гриппом, рассказала замгубернатора Ирина Гехт. В связи с этим школьники учатся в обычном режиме.

— Мы пока не фиксировали случаев гриппа, только парагрипп, — сообщила Ирина Гехт. — У нас увеличился и процент привитых педагогов и детей.

Отметим, что в регионе в конце ноября начинается эпидемия гриппа. Также заболевших гриппом и ОРВИ становится больше под конец января, когда заканчиваются новогодние праздники. Пока что власти не озвучивают никаких прогнозов по эпидемиям.

Сколько южноуральцев получили прививку

В Челябинской области прививку от коронавируса сделали 700 добровольцам. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Вакцину получили медики, педагоги, волонтеры и полицейские.

Ирина Гехт отметила, что в ближайшее время регион получит еще 2000 доз, которые распределят между 69 медицинским организациями. Заниматься вакцинацией будут 202 сотрудника. Также ожидается дополнительная поставка второй части вакцины в январе.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 декабря 2020 г.

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