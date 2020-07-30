«Первая жена убежала, а эта не смогла»: мужчина, убивший супругу в Челябинской области, оказался тираном

30 Июль 2020 2020-07-30T14:57:53+03:00

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Бывшая жена Александра А., зарезавшего свою супругу на дороге в Саткинском районе, тоже страдала от его приступов ревности и даже писала заявление в полицию. Ранее мы рассказывали, что у мужчины есть 10-летний сын, а также собрали всю информацию о нем.

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Наши коллеги КП-Уфа пообщались с первой женой задержанного. Женщина вспоминает те события как страшный сон.

— Он пытался убить меня. Тогда было возбуждено уголовное дело, но под давлением его родителей я забрала заявление, и дело было закрыто. Этот мужчина болен и очень жесток. У него мания, просто все об этом молчат. После того, как он пытался убить меня, его хотели упечь в психиатрическую клинику, но он как-то отмазался, — рассказала она.

История повторилась и со второй женой Оксаной. Но она до последнего хотела сохранить семью, чтобы девочки росли с папой.

— Они жили в соседнем подъезде с нами. Он постоянно избивал ее, мучил, не давал сделать и шагу. Первая жена убежала от него, а эта не смогла или не успела. Девочек очень жалко, остались без мамы… — вспоминает соседка семьи Мария.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/793341" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.

Напомним, трагедия произошла накануне днем в Саткинском районе. Туда семья поехала из Белокатайского района (Башкортостан) в стоматологию — у старшей дочери заболел зуб. По дороге они остановились сделать фото на фоне красивого пейзажа возле села Алексеевка. Там между парой вспыхнула ссора.

Мужчина несколько ударил супругу ножом. В салоне авто находились девочки. Женщина выскочила из машины, чтобы позвать на помощь, но он догнал ее. Последние удары он наносил на глазах у свидетелей. Мужчину задержали на месте. Он даже не стал сопротивляться и добровольно сдался, заявив, что супруга сама виновата в случившемся — не надо было ему изменять.

Задержанный нанес супруге более 10 ударов ножом. Фото: КП-Уфа

Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Мера пресечения будет избрана завтра в Саткинском городском суде. Наши журналисты будут следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU