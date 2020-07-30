«Первая жена убежала, а эта не смогла»: мужчина, убивший супругу в Челябинской области, оказался тираном
Бывшая жена Александра А., зарезавшего свою супругу на дороге в Саткинском районе, тоже страдала от его приступов ревности и даже писала заявление в полицию. Ранее мы рассказывали, что у мужчины есть 10-летний сын, а также собрали всю информацию о нем.
В Челябинске посадили депутата, застрелившего жену. Репортаж из зала суда и комментарий психолога
Наши коллеги КП-Уфа пообщались с первой женой задержанного. Женщина вспоминает те события как страшный сон.
— Он пытался убить меня. Тогда было возбуждено уголовное дело, но под давлением его родителей я забрала заявление, и дело было закрыто. Этот мужчина болен и очень жесток. У него мания, просто все об этом молчат. После того, как он пытался убить меня, его хотели упечь в психиатрическую клинику, но он как-то отмазался, — рассказала она.
История повторилась и со второй женой Оксаной. Но она до последнего хотела сохранить семью, чтобы девочки росли с папой.
— Они жили в соседнем подъезде с нами. Он постоянно избивал ее, мучил, не давал сделать и шагу. Первая жена убежала от него, а эта не смогла или не успела. Девочек очень жалко, остались без мамы… — вспоминает соседка семьи Мария.
В Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.
Напомним, трагедия произошла накануне днем в Саткинском районе. Туда семья поехала из Белокатайского района (Башкортостан) в стоматологию — у старшей дочери заболел зуб. По дороге они остановились сделать фото на фоне красивого пейзажа возле села Алексеевка. Там между парой вспыхнула ссора.
Мужчина несколько ударил супругу ножом. В салоне авто находились девочки. Женщина выскочила из машины, чтобы позвать на помощь, но он догнал ее. Последние удары он наносил на глазах у свидетелей. Мужчину задержали на месте. Он даже не стал сопротивляться и добровольно сдался, заявив, что супруга сама виновата в случившемся — не надо было ему изменять.
Задержанный нанес супруге более 10 ударов ножом. Фото: КП-Уфа
Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Мера пресечения будет избрана завтра в Саткинском городском суде. Наши журналисты будут следить за развитием событий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU