«Я не сталкивался, не сталкивался!»: Андрей Косилов представил доказательства невиновности в громком ДТП

Сегодня, 4 августа, в Аргаяшском районном суде прошло очередное заседание по делу о ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова. Адвокат экс-чиновника Николай Шиманович предоставлял доказательства в защиту своего клиента. На вопросы ответил и сам бизнесмен.

В этот раз журналистов в зал заседаний не пустили, сославшись на пандемию коронавируса. За дверями слышно, что Косилов эмоционально дает показания, настаивает на том, что авария произошла на его полосе.

— Если вы прочитаете обвинительное, там написано, что я выехал на встречку и столкнулся. Но я не сталкивался, не сталкивался! Если бы водитель «Лады» двигался действительно 50км/ч, стрелка спидометра во время удара там бы и застыла, а не подскочила. Я уверен, что не являюсь единственным виновным в том, что произошло. Как минимум, обе стороны к этому причастны, — говорит Андрей Косилов.

Андрей Косилов лично посещает все заседания суда.Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Сегодня я допрашивался в качестве обвиняемого. Несмотря на то, что разные возможность есть, можно было вообще отказаться по соответствующей статье Конституции. Я посчитал своим долгом сказать все, что я думаю по этому поводу в ответах на вопросы пострадавших и прокурора. Я могу сказать, что не совершал столкновения с тем автомобилем на своей полосе. Это он выехал на мою полосу и произошло ДТП. Мы и хотим, чтобы была экспертиза, чтобы была установлена скорость, причина выезда на встречку, — прокомментировал Андрей Косилов. — Действие знака «Обгон запрещен» уже было аннулировано, потому что там висела одна табличка, ее потом поменяли на другую. Но это уже тонкости и нюансы. Ведь изначально людям рассказывали и вас вводили в заблуждение, что я выехал на встречку и столкнулся. Я совершил обгон, вернулся на свою полосу, и там произошло столкновение. Именно на мою полосу заехала машина. За то, чего не совершал, очень сложно.

Андрей Косилов рассказал и подробности происшествия:

— Когда выехал за ту машину, которую обгонял, я увидел «Ладу» и в тот момент она ехала на своей полосе. Я надеялся, что он успеет оценить ситуацию — затормозить или остановиться. В правилах же все четко прописано: есть два варианта поведения — притормозить или остановиться, нет в правилах «выезжать на встречную полосу», чтобы избежать столкновения. Мне говорят: «Ехали бы прямо». Но что было бы с машиной, которая ехала за мной?

По словам бизнесмена, в экспертизе указано, что «Лада» ехала со скоростью 50 км в час, но он считает, что скорость была выше. В качестве аргументов приводится, что стрелка спидометра зависла на большей цифре, а рычаг коробки передачь стоял на пятой скорости.

— Ну не ездят люди 50 км в час на пятой скорости. Мы хотим, чтобы и учитывали скорость моего автомобиля, но до сих пор приборы не вскрыты, их данные не уточнены, — добавил Андрей Косилов.

В итоге сегодня суд удовлетворил ходатайство адвоката. Теперь на заседание вызовут экспертов, которые проводили экспертизу ДТП. На заседании Андрей Косилов представил также банковские выписки, что оказывал финансовую помощь пострадавшей стороне.

Авария с участием Андрея Косилова произошла в июле прошлого года в Аргаяшском районе. Тогда Lexus бывшего чиновника обгонял впереди идущую машину и столкнулся с встречным автомобилем Lada, в котором находилась молодая компания — ребята ехали из Екатеринбурга. В результате аварии пострадали трое. Самую тяжелую травму получила девушка — Анастасия Вяткина. Долгое время она провела в коме и до сих пор проходит сложную реабилитацию.

Сразу же Андрей Косилов начал финансово помогать пострадавшей, выплатив порядка 1,6 млн рублей. Однако родители Насти отказались подписывать мировое соглашение.

Виновным в ДТП Косилов себя не признает, а сумму в 13 млн рублей, которую требуют адвокаты пострадавших, считает слишком завышенной.

Историю нашумевшего ДТП недавно обсуждали в шоу Андрея Малахова. Адвокат Косилова тогда вступился за своего подзащитного, заявив, что авария произошла на стороне Lexus и на встречную полосу выехала отечественная легковушка. Такие слова вызвали негодование у гостей студии.

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