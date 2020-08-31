Последние полгода для бывшего мэра Челябинска стали тяжелым испытанием Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До начала выборов в депутаты Законодательного Собрания осталось почти две недели. Тем временем политические партии начинают прикладывать больше усилий для привлечения избирателей. Дела даже доходят до скандалов. Однако их затмили политические события, которые практически никак не связаны с предстоящими выборами. Редакция КП-Челябинск подготовила для вас самые интересные и громкие новости политики региона за прошедшую неделю.

Задержание юриста, выступающего против Томинского ГОКа, обернулось крупным скандалом

В Челябинске 26 августа задержали юриста и руководителя общественной организации «Экологический консалтинг» Владимира Казанцева. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинску, его подозревают в мошенничестве.

— Осуществляя деятельность по оказанию юридических услуг, подозреваемый ввел в заблуждение обратившегося к нему гражданина и под предлогом передачи взятки получил денежные средства в размере 500 тыс. рублей. Деньги предназначались для передачи неустановленным должностным лицам судебной системы и, якобы, могли повлиять на ход судебного процесса. При этом подозреваемый заранее осознавал, что осуществить задуманное не в его компетенции, — сообщили в ведомстве и добавили, что Казанцев может быть замешан в еще одном преступлении, которое тоже связано с мошенничеством.

А вот соратники Казанцева считают иначе. Они заявили, что активиста закрыли, чтобы тот не смог принять участие в очередном заседании по делу Томинского ГОКа, которое запланировано на 11 сентября.

— Он единственный в регионе взялся за это дело, и сейчас ситуация складывается не в пользу ГОКа. Мы нашли фальсифицированную подпись в документе с экспертизой по ГОКу. Поэтому Казанцева и не хотят допустить на процесс. За неделю до этого Владимир предупреждал: «под меня копают, но у меня все чисто». До этого к нему приходили с предложениями отказать от ведения судов против ГОКа. Но Казанцев сам живет в этой области, и у него есть четкая морально-этическая позиция на этот счет, — рассказал координатор общественного движения «Зеленый город» Сергей Белогорохов.

Коллеги Владимира Казанцева считают, что его не хотят пускать на суд 11 сентября. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О ситуации с арестом Казанцева также высказался руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко:

— Убежден, что легитимная общественная деятельность, подозреваемого в преступлении лица, не может и не должна становиться поводом для незаконного преследования. Как равно я уверен и в том, что деятельность активиста не должна использоваться для давления на органы следствия и суд. Правоохранители и правосудие, безусловно, разберутся в обстоятельствах произошедшего, примут основанное на законе решение. Поэтому сейчас важно не препятствовать органам следствия устанавливать истину, а стороне подозреваемого отстаивать интересы Владимира Казанцева.

Отметим, что 28 августа центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения для Владимира Казанцева. Юриста отправили на два месяца под домашний арест.

Челябинцев атаковали политические боты

Жители Челябинской области на прошлой неделе пожаловались на телефонные звонки, которые совершали боты. Как сообщил читатель КП-Челябинск, проводился опрос, связанный с предстоящими выборами в депутаты Законодательного Собрания.

— Мне поступил звонок с неизвестного номера. Сначала меня спросили о том, за какую партию я буду голосовать на выборах в депутаты Законодательного Собрания. Я им дал ответ. После этого задали еще один вопрос: «А вы в курсе, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал голосовать за “Единую Россию”. Я ответил отрицательно. На что мне сказали, что мой ответ принят и сбросили звонок. Что это было вообще, я так и не понял, — рассказал читатель КП-Челябинск

Также он добавил, что телефонный бот в начале разговора не сообщил название компании, которая проводила опрос.

Страсти вокруг обвиняемого во взятках экс-мэра Тефтелева накаляются

Публикация документов по делу бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева в Telegram обернулась уголовным делом о разглашении тайны следствия. Напомним, 31 июля на анонимном канале появились сканы ходатайства о заключении досудебного соглашения, где он, якобы, обязуется рассказать «о незаконной деятельности» экс-заместителя губернатора Руслана Гаттарова, директора КЖСИ и учредителя хозпартнерства «Конгресс-Холл», а также главы города Натальи Котовой (в документе она значится как временно исполняющая обязанности) и ее советника Петра Конарева.

Telegram-канал, который слил документы в сеть, по слухам, ведут силовики. После того, как информация о возбуждении уголовного дела начала появляться в СМИ, авторы паблика поспешили дать «ответку»:

— Мы целенаправленно опубликовали и досудебное соглашение, и протокол допроса. Потому что шло сильное противодействие членов ОПС «Челябинские» на прокурора Лопина, на следствие и даже у них были мысли (озвучивали вслух при общении между собой) об устранении Тефтелева.

Между тем прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Евгения Тефтелева. Однако сам экс-мэр, как пишет telegram-канал BAZA, слег в больницу с сердечным приступом. Сейчас он находится там под охраной силовиков.

На имущество Тефтелева наложили арест. Сам экс-мэр под домашним арестом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается «охота» на людей экс-губернатора Юревича

Хотя экс-губернатор Михаил Юревич не живет на Южном Урале уже несколько лет, уголовные дела в отношении его людей до сих пор не прекращаются. На прошлой неделе генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год подозреваемые вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку от дорожно-строительного холдинга за покровительство своей деятельности. Всего за пять лет обвиняемые получили более трех миллиардов рублей.

Как пишут ряд СМИ, сейчас Юревич находится в Лондоне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, в ходе следствия Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Что же касается Михаила Юревича, то он объявлен в международный розыск.

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