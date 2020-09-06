Во многих школах учеба частично дистанционная - сказалась нехватка кабинетов. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ситуация с коронавирусом в области не становится лучше. В конце прошлой недели Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 20 сентября, так как случаев заражения все еще много: каждый день заражаются чуть более 70 человек.

На раннее утро, 7 сентября, в Челябинской области подтверждено 14 тысяч 851 случай заражения коронавирусом. На лечении остаются 2 тысячи 561 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф.

Накануне стало известно о гибели еще четырех пациентов — все они из Челябинка и лечились в больницах областного центра.

Два пациента не имели каких-то серьезных хронических заболеваний и умерли исключительно от ковид. Речь идет о 59-летней женщине и 70-летнем мужчине. Также скончались 64-летняя пациентка и 62-летний мужчина, имевшие проблемы с сердцем. У них ковид был сопутствующей болезнью.

Инфографика: Яндекс.

Всего с начала пандемии в Челябинской области сгорели 394 человека с диагнозом «коронавирус».

В эту статистику не вошла врач-психиатр из Миасса Татьяна Мельниченко. О ее смерти сообщил в воскресенье минздрав региона.

— Год назад перспективного доктора назначили руководителем отдела по клинико-экспертной работе в «Городской больнице №2 г. Миасса». Доктор была отзывчивой и мудрой, настоящим профессионалом. Она пользовалась уважением у пациентов и у коллег, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Татьяна Мельниченко. Фото: ГКБ № 2 Миасс.

Судя по личной странице Татьяны Мельниченко в социальных сетях, женщина близко к сердцу воспринимала гибель заразившихся коронавирусом медиков. В июне Татьяна Мельниченко приняла участие в виртуальной минуте молчания, посвященной памяти всех погибших от коронавируса докторов. Никто не думал, что и ее имя попадет в этот печальный список.

Увы, прививка от коронавируса пока не доступна широким массам. Однако медики начали профилактику микст-инфекции. В этом году россияне рискуют подхватить одновременно и ковид, и грипп. Поэтому всем советуют защитить себя хотя бы от одной инфекции.

В минувшие выходные в ТРК Челябинска прошла массовая вакцинация всех желающих от гриппа, привито несколько сотен человек. На следующих выходных поставить прививку совершенно бесплатно можно будет на крупных избирательных участках Челябинской области. Для этого нужно захватить с собой медицинский полис ОМС и паспорт. Бригады медиков специально будут дежурить на участках в дни голосования.

В ТРК прошла массовая вакцинация горожан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за выборов в школах области планируют сократить учебную неделю. Впрочем, многим ребятам придется учиться в эти дни дистанционно. Справедливости ради стоит сказать, что дистант и без того уже вошел в школьную жизнь. Многие учебные заведения частично уже отправили учеников среднего звена на дистанционное обучение. Дети не ходят в школу по два-три дня в течение рабочей недели.

Руководство школ объясняет, что это вынужденная мера, так как кабинетов на всех не хватает. Напомним, этой осенью в целях защиты от коронавируса школьникам запретили ходить по кабинетам. За каждым классом закрепляется аудитория, а учителя теперь ходят из класса в класс.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 сентября 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru