Названа причина взрыва в челябинской многоэтажке

Дом на сталеваров, 76 был построен в 1955 году. Фото: google.com/maps

В полиции назвали причину взрыва на Сталеваров, 76. Ранее сообщалось, что причиной взрыва стал газовый водонагреватель.

— Причиной стал ЧП стал баллон с монтажной пеной, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Владелец квартиры находится в ожоговом отделении больницы №6. Его состояние стабильное, рассказали в горздраве.

— У него термический ожог шеи, верхних конечностей, либо и головы. Ожог первой и второй степени, 5%. Ожога верхних дыхательных путей нет. В принципе, не так все страшно, — прокомментировали в ведомстве.

В результате взрыва вынесло дверь. На кадрах видно, что она упакована в пленку. Возможно в квартире делали ремонт.

Дверь вынесло взрывной волной. Кадр с видео программы «Агентство чрезвычайных новостей»

Баллоны, используемые для ремонта, часто становятся причиной ЧП. Весной этого года в Магнитогорске произошел взрыв на улице Доменщиков. Газ использовали для установки натяжных потолков. Тогда огонь уничтожил пять квартир и шесть балконов. Мы собрали комментарии очевидцев.

На месте погибли лежачая бабушка-соседка, которая жила через стенку, и 13-летний подросток, Кирилл Ребров. Подросток находился в эпицентре взрыва и был изуродован до неузнаваемости. Чтобы опознать тело, проводилась ДНК-экспертиза.

Также полуторагодовалый Илья получил ожоги всего тела. Его доставили в местную детскую больницу, из Челябинска вылетел вертолет санавиации, но еще два дня медики ждали стабилизации состояния пострадавшего. 28 февраля борт доставил обожженного мальчика в Областную детскую клиническую больницу, но спасти ребенка не удалось.

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